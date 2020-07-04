مهرجان الجونة يعلن عن الأفلام المشاركة في منصة دورته الرابعة 15 أغسطس

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إتاحة الفرصة لصناع الأفلام الراغبين في التقدم بأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج، للدورة الرابعة من منصة الجونة السينمائية، حتى 10 يوليو الجاري تمهيداً للإعلان عن المشاريع المشاركة في منطلق الجونة السينمائي في موعد أقصاه 15 أغسطس.

ويمكن الإطلاع على الشروط والأحكام والوصول إلى استمارة التقديم من خلال موقع المهرجان: www.elgounafilmfestival.com.

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ومنطلق الجونة السينمائي، هو مختبر لتطوير مشاريع الأفلام والإنتاج المشترك، يُمَكِن صناع الأفلام العرب من إيجاد الدعم المالي والإبداعي لمشاريعهم في مرحلة التطوير وأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج. المشاريع

المتقدمة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، المُرسلة قبل الموعد النهائي، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020، بينما تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 24 - 30 أكتوبر 2020.