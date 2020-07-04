صور.. مسرح الدولة يواجه كورونا بـ 30 عرض مسرحي في الصيف



وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على خطة عودة النشاط المسرحي، وتضم 30 عملًا مسرحيًا متنوعًا في 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال، حيث يأتي استئناف العروض على مرحلتين: الأولى تبدأ مساء الأحد ١٢ يوليو الجارى على مسرح (ساحة مركز الهناجر للفنون- المكشوف بالأوبرا)، والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مطلع أغسطس المقبل، وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة.

وقال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه تم إعداد مجموعة من العروض المميزة، حيث يقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر اعتبارا من الخميس 16 يوليو عروض الليلة الكبيرة إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، البخيل إنتاج مسرح الشباب، كأنك تراه إنتاج مسرح الطليعة.

وخلال شهر أغسطس، يتم عرض رحلة الزمن الجميل إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، سيد الوقت إنتاج مسرح الغد، أحوال شخصية إنتاج مسرح الشباب، كما يقام على نفس المسرح من إنتاج مركز الهناجر عرض اترك أنفي من فضلك يومى الأحد والإثنين 26، 27 يوليو، وعرض محل اللعب يومى الاثنين والثلاثاء 17، 18 أغسطس.

وأضاف «مختار» أن المسرح المكشوف بالأوبرا يستضيف عرضين من إنتاج مسرح الطليعة هما الطوق

والأسورة اعتبارا من الأحد 26 يوليو، والسيرة الهلامية اعتبارا من الاثنين 10 أغسطس.

وأشار إلى أن عروض مبادرة «اضحك.. فكر.. اعرف» على قناة وزارة الثقافة مستمرة وتتضمن مسرحيات مشهور مش مشهور، المقام العالى، العطسة، المغفلة، إضافة إلى العروض الجديدة التي سيتم إنتاجها بداية من يوليو الجاري، على أن يتم تقديم عروض الأون لاين بالتناوب بين الإنتاج الجديد وريبرتوار البيت الفني للمسرح الذي يضم كنوز وتراث الأعمال المسرحية.

وأكد الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقيام بأعمال التعقيم اليومى لدور العرض، حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.

ونوه بأن مسرح النافورة بالأوبرا يشهد عرض سينما مصر إنتاج صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب وبطولة شباب الدفعة الثانية من طلبة استوديو المواهب بمركز الإبداع الفنى.

وذكر رئيس البيت الفني للمسرح أن المرحلة الثانية من خطة عودة العروض تتم على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا بالتناوب بين مسارح البيت الفنى للمسرح وتتضمن مسرحيات خليك متفائل بالمسرح القومي بطولة سامح حسين

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وإخراج إسلام إمام أيام الخميس، والجمعة، والأحد.

وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عروض «القطط، حواديت الأراجوز، قصاقيص» على مسرح متروبول بالعتبة أيام الخميس، الجمعة، والأحد.

أما فرقة مسرح القاهرة للعرائس فتقدم عروض «فركش لما يكش، محطة مصر، رحلة الزمن الجميل» على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الخميس، والجمعة، والأحد.

فرقة مسرح الشباب تقدم عرضي «البخيل» على مسرح أوبرا ملك برمسيس أيام الخميس، الجمعة والأحد، «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير بالمنيل أيام الخميس، الجمعة والسبت.

فرقة مسرح الغد تقدم عروض «الحادثة، جنة هنا، الثامنة مساء» على خشبة الغد أيام الخميس، الجمعة والسبت. فرقة المسرح الحديث تقدم «أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام بشارع قصر العيني أيام الخميس، الجمعة والسبت.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عروض «حريم النار، يوم أن قتلوا الغناء، ريسايكل» بقاعة زكي طليمات أيام الخميس، السبت والاثنين، وعروض «صبايا مخدة الكحل، كأنك تراه، نوح الحمام» بقاعة صلاح عبدالصبور أيام الجمعة، الأحد والأربعاء.

كما تقدم فرقة مسرح الإسكندرية «رحلة سعيدة على مسرح بيرم التونسي أيام الخميس، الجمعة والسبت، ويستقبل المسرح من 20 أغسطس حتى 24 أكتوبر ملتقى عروض مبادرة المؤلف المصري.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان عادل عبده، على مسرح ساحة الهناجر عروضا لفرق رضا للفنون الشعبية وأنغام الشباب والفرقة القومية للفنون الشعبية، إلى جانب فقرات من عروض السيرك القومى الذي أطلقت عروضه مع بداية الشهر الجاري، كما يستأنف مسرح البالون عروضه اعتبارا من الأحد 10 يوليو.