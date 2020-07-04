مسلسل "القاصرات" يومياً MBC مصر 2

الدراما الصعيدية الصادمة، "القاصرات" تبدأ قناة "MBC مصر2" عرضها يومياً بداية من غداً "الأحد" في تمام الخامسة مساءً.

مسلسل"القاصرات" يجمع نُخبة من صُناع الدراما فى عمل تليفزيونى لافت تدور أحداثُه بإحدي قري الصعيد، ويدور حول شخصية "عبد القوي" التاجر الثري الذي يهوى الزواج من الفتيات القاصرات، ويرصد المُسلسل كيف يشتري

الرجل المُسن الفتايات الصغيرات بماله من أهلها الفقراء لتعيش حياة قاسية تضطر فيها الطفلة على مجاراة رجل تجاوز الستين من عمره وكيف ينتهك طفولتها وبراءتها.

وتُسانده شقيقته الأرملة الشابة التي تزوجت هي الأخرى في طفولتها من رجل عجوز وتعيش

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في قهر نفسي وجسدي وتُمارس هذا القهر على الفتيات اللاتي تزوجهن لأخيها.

مسلسل "القاصرات"، تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وياسر جلال، ونهال عنبر، ومنه عرفه، ولقاء سويدان، ومي الغيطي، وملك زاهر.. وأخرين.

يُعرض مسلسل "القاصرات" على" MBC مصر2" يومياً، الساعة 5:00 مساءً، ويُعاد عرضه يومياً الساعة 12:00 منتصف الليل، ويبدأ عرضه الأحد 5 يوليو 2020 على" MBC مصر2".