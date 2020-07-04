فيديو .. أكثر من 700 ألف مشاهدة لأغنية "الناس في بلادي"

حقق الكينج محمد منير بأغنيته الجديدة "الناس في بلادي"، اكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، الملحن محمد رحيم، ويقول مطلعها:"في جنوبك شمس وخضرا، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحرا، رملك ألماس وياقوت، فيكي الجغرافيا تعلم، وتاريخ فاضل يتكلم وعلمك على قلبي معلم وبنيت في العشق بيوت".

أخذ الكليب طابعًا وطنيًا مميزًا،

بمشاركة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، حيث يدخل منير فصول إحدى المدارس ويغني مع طلابه، وتتفاجأ نجوى بظهوره التي تقوم بدور مديرة المدرسة، ليدعوها منير بعد ذلك للمشاركة معه في أغنيته مع الطلاب، وسجل أكثر من 45 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

تعتبر الأغنية عودة فنية مميزة لمنير بعد فترة غياب جراء الازمة الصحية التي تعرض لها منير

خلال الفترة الماضية، ومع بدء تعافيه، عاد لجمهوره مؤخراً من خلال حفله الغنائي الاول بتقنية "لايف" بسبب الإجراءات الوقائية من وباء كورونا التي تقضي بوقف التجمعات والحفلات الجماهيرية الكبرى، وسجل الحفل اكثر من 700 ألف مشاهدة.

يذكر أن آخر إصدارات منير الغنائية كانت من خلال أغنية "مهموم" التي طرحها في يوليو من العام الماضي، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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