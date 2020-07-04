بعدما قررت الابتعاد عن التمثيل.. من هي صمود الكندري؟

أوضحت الفنانة الكويتية صمود الكندري، أنها قررت الابتعاد عن التمثيل في الفترة الماضية وخلال العام المقبل وربما لسنوات، بعدما خرج في فيديو على موقع "سناب شات".

وباتت صمود الكندري، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا اليوم السبت، ضمن المستخدمين في المملكة العربية السعودية، وقالت " أن لديها إحساسا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام، في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات

القادمة".

كما قالت الكندري "إنها خلال 13 عاما هو عمرها في مجال التمثيل منذ عام 2007 حازت محبة واحترام المتابعين، مستطردة: ”يارب المحبة تكون دائما وأتمنى تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة خفيفة عليكم".

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ولدت في مصر بسبب ظروف الاحتلال العراقي للكويت، كانت ولادتها في مصر بسبب

كانت بدايتها بالمجال الفني بعام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام بدعم من شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، وسرعان ما نالت أدوار البطولة بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها ساهر الليل، لو باقي ليلة، صديقات العمر وغيرها. قامت بإنتاج عدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

ويعد من أبرز من المسلسلات التي قدمتها: "لعبة الأيام، قلوب حائرة، طاش ما طاش، فرصة ثانية، غريب الدار".