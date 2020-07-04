مصري يذبح زوجته لأنها تأخرت في تحضير العشاء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأقدم مصري على قتل زوجته ذبحًا بسكين في محافظة الشرقية شمال مصر لأنها تأخرت في تحضير وجبة العشاء له .

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بلاغاً يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية ”كوم حلين“، والعثور على الجثة غارقة في دمائها.

وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، قبل أن يستل الزوج سكينًا من المطبخ ويُنهي حياة زوجته بجرح قطعي في رقبتها.

Advertisements

وجرى ضبط الزوج المتهم، والتحفظ على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية “كوم حلين” التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، قبل أن يستل الزوج سكينًا من المطبخ ويُنهي حياة زوجته بجرح قطعي في رقبتها، بحسب مانقلت “مصراوي”.

جرى ضبط الزوج المتهم، فيما والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.