إذا كنت ترغب بجولة في كوكب المريخ..إليك هذا الفيديو

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ربما تمضي سنوات أو عقود قبل أن تطأ قدم سطح كوكب المريخ، لكن في وسعك الآن القيام بجولة في الكوكب الأحمر دون أن تغادر منزلك.
وأنتجت وكالة الفضاء الأوروبية، مقطع فيديو يمنح مشاهديه “جولة افتراضية” في الفضاء، من خلال مزج الصور التي جمعها الوكالة عن المريخ، ونشرت للمرة الأولى في أواخر عام 2018.
وتظهر الصور تفاصيل سطح الكوكب الأحمر، من زوايا مختلفة، وتحلق بالمشاهدين فوق الفوهة المتجمدة في المريخ، التي يطلق عليها اسم “كوروليوف”.
وتقع الفوهة في منطقة تسمى الأراضي الشمالية المنخفضة في المريخ، يبلغ عرضها 82 كيلومترا وعمقها نحو 1.6 كيلومتر، وأرضيتها مغطاة بطبقة من الجليد المائي السميك.
ويغطي الجليد أرضية الفوهة، ويصل عمقه في مركز الفوهة إلى نحو 1524 مترا.
وتعمل طبقة الجليد في الفوهة كمصيدة للهواء الذي يتحرك صوب المنطقة، وتسحبه صوب طبقة الجليد ليشكل طبقة إضافية فوقها.
وتكوّن هذه الطبقة الجديدة “درعا” يحمي الجليد من الاندثار، ويحافظ على استقراره.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.