واقعة غريبة..مراهق يواجه 208 اتهام بالاعتداء الجنسي

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ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم توجيه التهم للمراهق الذي لم يكشف عن هويته عقب كشف المحققين لشبكة تستغل الأطفال عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة إنه في الفترة بين عامي 2014 و2020، اعتدى المراهق الذي يقطن في مدينة جوسنيلز، على 5 أولاد من أفراد العائلة والأصدقاء.

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وبجانب الاعتداءات، يواجه المراهق اتهامات أخرى بتسجيل بعض وقائع الاعتداء والإساءة ومشاركة صور ومقاطع فيديو منها على الإنترنت مع مستغلي أطفال آخرين.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة تمكنت من التوصل إلى رجل من بين الذين شارك معهم الصبي مقاطع فيديو وصورا لضحاياه، واعتقلوه في شهر أيار/ مايو الماضي، كما أشارت أيضا إلى أن عملية موسعة لحماية الأطفال أثمرت حتى الآن عن اعتقال 9 رجال، بجانب إنقاذ 19 طفلا على الأقل.

ومن المقرر مثول الصبي أمام المحكمة في مدينة برث لمواجهة جرائمه المتعددة والتي تشمل 60 اتهاما بمشاركة مواد استغلال أطفال و58 اتهاما بتسجيل محتوى مسيئ، بالإضافة إلى 26 اتهاما بتصرف غير لائق مع أطفال أقل من 13 عاما وتهمتي تهديد بالقتل.