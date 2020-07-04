أصغر ملياردير عصامي في أستراليا.. جمع بثروة قيمتها 1.6 مليار دولار

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن نيك مولنار قوله: إنه بدأ أولى أعماله عندما كان مراهقًا، إذ أقنع والده لاصطحابه إلى الولايات المتحدة وشراء شركة مجوهرات قبل تحويلها إلى علامة تجارية ناجحة على موقع إي باي الأسترالي.

وقال إن المشروع ساهم لدفعه إلى مشروع جديد لاحق، حيث أطلق شركة أفتر باي، وقال خلال أحد اللقاءات: ”كنت أفكر في مشروع يمكّن العميل من أخذ منتج اليوم ودفع ثمنه لاحقًا على أقساط، وبالفعل أطلقت أنا وجارتي آني آيسن شركة أفتر باي في عام 2014“.

ويمتلك كل من نيك مولنار وآني حاليًا ما يصل إلى 20.5 مليون من أسهم أفتر باي، وذلك رغم هبوط الأسهم بنسبة أكبر من 30% في شهر آذار/ مارس مع انتشار وباء كورونا، قبل ارتفاعها مرة أخرى منذ شهر نيسان/ أبريل عندما اشترت شركة تينسنت الصينية حصة بنسبة 5%، الأمر الذي ساهم في تعزيز الشركة.

Advertisements

قال مولنار إن سر النجاح هو في عدم استسلام المرء على الإطلاق والتعلم من إخفاقاته، مضيفًا: ”انظر إلى الفشل كطريقة للتعلم ولا تتخذ كلمة لا كإجابة. عليك أن تكون صلبًا، وخاصة كرائد أعمال. ادعم نفسك، فإذا لم تؤمن بنفسك وبفكرتك، لن يفعل ذلك أحد آخر“.

بالإضافة إلى ذلك، قدم نيك مولنار نصائح لمن يسعى لدخول مجال ريادة الأعمال وقال: ”إذا كان بإمكاني العودة بالزمن، لكنت اتخذت خطوة أن أصبح رجل أعمال منذ اليوم الأول. احرص على إبقاء أجهزة التواصل خارج الاجتماعات، فهذه طريقة لإظهار الاحترام لكل فرد في الفريق من خلال توجيه انتباهك الكامل. وأخيرًا، استمتع بالتجربة وبوقتك ولكن فلتظل متواضعًا وعلى طبيعتك“.

يذكر أن مولنار لديه زوجة تدعى غابرييل وطفلة تدعى إيلا، وقال إنه دائمًا ما يحاول الحفاظ على تحقيق التوازن بين العائلة والعمل والفصل بينهما.

وكان نيك مولنار خطف اللقب من ميلاني بيركنز (32 عامًا)، والتي أصبحت واحدة من أغنى 3 نساء في أستراليا الأسبوع الماضي، والتي يُذكر أنها مؤسِسة منصة كانفا للرسومات الإلكترونية.