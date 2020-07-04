"السرقة الكبرى" على Netflix في 14 أغسطس

"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة نتفليكس العالمية عن عرض مسلسل "السرقة الكبرى" لأول مرة على منصتها الرقمية بتاريخ 14 أغسطس.
يتناول مسلسل "السرقة الكبرى"، المستوحى من أحداث حقيقية، قصّة الاعتداء على بنك كولومبيا المركزي عام 1994، في حادثة عُرفت باسم "سرقة القرن"، حين استولت عصابة لصوص على مبلغ ثلاثة وثلاثين مليون دولار أمريكي محدثة ضجّة في البلاد.
وهو من إنتاج "كاميلو برينس" و"بابلو غونزاليس". وإخراج كل من "كاميلو برينس" و"بابلو غونزاليس" و"لورا مورا". وبطولة "أندريس بارا"، "كريستيان تابان"، "مارسيلا بنخوميا"، "والدو أوريغو"، "باولا كاستانيو"، "خوان سيباستيان كاليرو"، "رودريغو خيريز"، "خوان بابلو باراغان"، "رامسيس راموس".
ويعتبر مسلسل "السرقة الكبرى" أحدث المسلسلات الجديدة التي تم ضمّها إلى قائمة Netflix المتنامية من المسلسلات الكولومبية الأصلية، بما في ذلك Distrito Salvaje و"ساحرة للأبد" و"كولميناريس: خرج ولم يعد" و"إكسير الشباب" و"خوانكيني: لاشيء يذكر" وغيرها.المنتجون المنفّذون: "كاميلو برينس" و"بابلو غونزاليس" و"أندريس كالديرون".المؤلفون: "كاميلو برينس" و"بابلو غونزاليس" و"ناتاليا سانتا"و"نيكولا سيرانو".
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