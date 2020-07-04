وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية المزيد

الخليج 365السبت 2020/7/4 06:40 م بتوقيت أبوظبي
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إن الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية.
وأضاف، في عدة تغريدات عبر حسابه في تويتر، أن "الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية. ولعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي".
وتابع أن "استثمار الإمارات الصحيح في أبنائها، وقدراتها الدفاعية، وشراكاتها الاستراتيجية وسّع هامش حركتها وحضورها، وجعل قرارها السيادي مستقلاً".
وقال إن سياسة الإمارات الخارجية واكبت تجربتها التنموية الرائدة وموقعها كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأسّست لمصداقية وجدية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والإستقرار في المنطقة.
واستطرد أن "الإمارات أنشأت شبكة علاقات مهمة عبر شفافية المواقف وعقلانية التوجه".
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