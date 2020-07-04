مصر تجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 من أغسطس المقبل المزيد

أعلنت مصر ، السبت، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 من أغسطس/ آب المقبل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر ، إن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومى 9و8 أغسطس/ آب وفى الداخل 11 و12 أغسطس/ آب المقبل.

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واستعرض لاشين، خلال مؤتمر صحفي، لقرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

