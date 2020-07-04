الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة غرب مأرب المزيد

أعلن الجيش اليمني، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة مأرب، فيما تم استعادة مواقع استراتيجية من قبضة الانقلابيين بجبهة البيضاء، وسط البلاد.

وقال الجيش الوطني، في بيان، وصل ”الخليج 365”، إن قواته اسقطت طائرة حوثية فوق جبهة "صرواح" غرب محافظة مأرب، كانت تحلق فوق مواقع القوات الحكومية لشن هجمات إرهابية.

وعجزت المليشيا الإرهابية عن تحقيق أي اختراق ميداني بجبهة صرواح منذ أشهر، ولجأت لشن هجمات إرهابية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إيرانية الصنع.

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وفي محافظة البيضاء، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، من استعادة مواقع استراتيجية في جبهة "قانية".

وجاءت عملية استعادة المواقع بعد تنفيذ قوات الجيش الوطني عدة كمائن وعمليات استدراج ناجحة، ألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بينهم القيادي الانقلابي المدعو، عبدالعزيز صالح عماري، وعدد من مرافقيه.

وقال مصدر قبلي لـ"الخليج 365"، إن قبائل "مراد "و "العبدية" بكثافة في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الوطني، واستطاع خنق المليشيا الحوثية بعدد من السلاسل الجبلية في "قانية" شمال البيضاء.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن اليومين الماضيين، عن مقتل 241 وإصابة 300 من المليشيا الحوثية وذلك خلال أسبوع واحد فقط من المعارك الدائرة بجبهة قانية.