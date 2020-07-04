سعر الدولار في السودان اليوم السبت 4 يوليو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في السوق الرسمية، لكنه سجل ارتفاعا بالسوق الموازية (السوداء) بالمقارنة مع أسعار أمس الجمعة.



وسجل سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 142 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

وتخطى معدل التضخم في السودان 110% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019، بحسب وزارة المالية السودانية.

ويعد مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 190%، من بين أعلى المعدلات في العالم.

ويتعرض اقتصاد السودان لأزمة طاحنة، في ظل الارتفاع الكبير للتضخم وتراجع العملة، بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء.

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وأقرت الحكومة خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلا من الحكومة.

وارتفع سعر اليورو في السوق الموازية ليسجل نحو 153 جنيها، بينما استقر سعره في البنوك عند 61.17 جنيه للشراء، و61.47 للبيع.

كما ارتفع سعر الإسترليني في السوق الموازية ليسجل نحو 174 جنيها، بينما بلغ السعر في بنك السودان المركزي 67.85 جنيه للشراء، و68.19 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق الموازية اليوم 38 جنيها، فيما سجل السعر في البنوك 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 40 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، وعلى شاشات البنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فسجل 264 جنيها في السوق الموازية، بينما جاء السعر الرسمي عند 177.59 جنيه للشراء، و178.47 للبيع.