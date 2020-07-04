يستعد الفنان وليد الشامي، لطرح الجزء الأول من ألبومه الغنائي الجديد والذي اختار له عنوان "تبختر وليد الشامي 2020"، وذلك على تطبيق ديزر. وقرر الشامي طرح الألبوم على 4 مراحل لمدة 4 أسابيع ، والبداية ستكون مع أغنية بعنوان "كل حزن" كلمات ياسر التويجري وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم . قد يهمك ايضاً: دوا ليبا تثبت نجاحاتها وتتصدر قائمة الألبومات الأكثر شعبية فى إنجلترا "كورونا" يجبر إليسا على تأجيل الألبوم الجديد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد الشامي يستعد لطرح أولى أغاني ألبوم الجديدة "تبختر 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.