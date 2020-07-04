شائعات الحمل تطارد الفنانات خلال الفترة الماضية

انتشر خلال الفترة الماضية عدد من شائعات حمل نجمات الفن، حيث ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي وهي بوزن زائد وهو يضع يده على بطنها، مما جعل متابعيهما يهنئونهما على الحمل ولكن ياسمين عبدالعزيز نفت الأمر بشكل غير مباشر عن طريق نشرها صورة لحساب مزيف لها على " تويتر" أعلن عن حملها ونفت علاقاتها بها نهائيًا، كما أعلنت عن تحضيرها لفيلم سينمائي جديد، يذكر أن ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي قبل شهر رمضان الماضي.

وتعرضت الفنانة ياسمين صبري لنفس الأمر حيث قامت بنشر صورتها من الجيم بعد فترة طويلة من قضائها شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبوهشيمة، وظهرت في الصورة بوزن زائد وبطنها تبدو كبيرة ويظهر عليها علامات الإجهاد، مما جعل الجمهور يتوقع أنها حامل لكنها حتى الآن لم تؤكد أو تنفي الأمر، وشاركت ياسمين صبري في رمضان الماضي بمسلسل "فرصة ثانية" وأعلنت عن زواجها من أبوهشيمة قبل شهر رمضان الماضي.

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