مخرج فيلم “هيكل نظمي” بطولة رامز جلال يكشف موعد انتهاء تصويره

يواصل طاقم عمل تصوير فيلم “هيكل نظمي” بطولة الفنان رامز جلال، استئناف التصوير بعد توقفه منذ شهر فبراير الماضي، بسبب العديد من العقبات أهمهم دخول الأبطال أعمال رمضانية.

وقال المخرج محمود كريم، إنهم مستمرين في التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي حاليًا في العديد من المواقع، وانتهوا من تصوير ما يقرب من 70% من إجمالي مشاهد الفيلم، ويتبقى لهم فقط أقل من أسبوعين أو 10 أيام للتصوير.

أما عن حقيقة طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى، فأوضح المخرج أن ذلك قرار يعود إلى المنتج، خاصة أن كانت تكلفته كبيرة ومن حق المنتج أن يجمع أرباح الفيلم، ولكن في ظل فتح السينمات بنسبة 25% فقط لن يكن مناسبًا لطرح فيلم مثل “هيكل نظمي”.

“هيكل نظمي” يضم العديد من الفنانين منهم رامز جلال، غادة عادل، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، بالإضافة إلى بعض من ضيوف الشرف، وهو من تأليف لؤي السيد، إنتاج وليد صبري، وتحت قيادة المخرج محمود كريم.

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