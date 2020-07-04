شكرا لقرائتكم خبر عن تونسى ولا مصرى.. لطيفة تحضر مفاجأة لجمهورها بتصوير فيديو كليب قريبا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة التونسية لطيفة، أنها بصدد تحقيق مفاجأة قريبا لجمهورها ومتابعيها، من خلال تصوير فيديو كليب من أحد أغانيها التى طرحتها مؤخرا، معربة عن حبها واشتياقها لجمهورها.

وقالت لطيفة، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: "مفاجأة جديدة بحضرهالكم.. كليب جديد هتشوفوه قريب قوى.. بحبكم"، مشوقة جمهورها: "بقالنا كتير مصورناش فيديو كليب.. تفتكروا الكليب هيكون تونسى ولا مصرى".

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، أعربت عن اشتياقها لزيارة عدد من الدول العربية، على رأسهم وطنها تونس والسعودية والإمارات والكويت، وقالت لمتابعيها : "أنا عايشه فى مصر".

وقالت لطيفة فى تغريدات عبر تويتر :" حد منكم زيى؟ متوحش تونس ولبنان ودبى والسعودية وسوريا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب والكويت؟"، مضيفة: "اللى موش عارف، أنا عايشة فى مصر".





وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

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وقالت لطيفة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها سجلت الأغنية فى 3 دول مختلفة، حيث قامت بتسجيل الموسيقى فى تونس، والصوت فى مصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينج فى لندن.