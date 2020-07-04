شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تنعى والدة المخرجان مجدى وشكرى أبو عميرة فى وفاة والدتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، رئيس أكاديمية الفنون، والدة المخرجان الكبيرين مجدى وشكرى أبو عميرة فى وفاة والدتهما، والتى وافتها المنية ظهر اليوم السبت، وجاء فى نعى النقابة : بكل الحزن ننعى والدة المخرجان الكبيران مجدى وشكرى أبو عميرة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته".

المخرج الكبير مجدى أبو عميرة واحد من أهم وأبرز مخرجى الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات المهمة منها "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد" و"المال والبنون"، وعرض له مؤخرا، وبالتحديد قبيل شهر رمضان مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

أما المخرج القدير شكرى أبو عميرة فهو واحد من أبرز مخرجى ماسبيرو، قدم العديد من البرامج والسهرات التليفزيونية، وشغل عدة مناصب داخل ماسبيرو منها رئيس التليفزيون المصرى، ثم رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.