شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم يدعمون حملة Let The Music Playلدعم صناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عدد كبير من المغنيين وصناع الموسيقي على رسالة مفتوحة لحملة " Let The Music Play " والتي تدعو الحكومة في إنجلترا لدعم صناعة الموسيقى وسط جائحة فيروس كورونا "COVID-19"، فقد كشف موقع "جوس"، وجاءت هذه الخطوة من أجل تكثيف وإنقاذ الصناعة، وخاصة بعد توقف الحفلات والمهرجانات التي من غير المرجح أن تعود في أي وقت قريب.

من أبرز النجوم الذين قاموا بدعم هذه الحملة ريتا أورا ونيال هوران ودوا ليبا والفريق الغنائي Little Mix، وذلك حسب موقع "جوس".

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ريتا ودوا وهوران

وقد أشار منظمو الحملة إلى أن هناك الكثير من العاملين في صناعة الموسيقي تعرضوا للمشاكل والأزمات كنتيجة مباشرة لجائحة كورونا، وأكدوا في بيان: "أنه مع عدم وجود نهاية للتشتيت الاجتماعي أو الدعم المالي من الحكومة المتفق عليه حتى الآن، فإن مستقبل الحفلات والمهرجانات ومئات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون فيها يبدو قاتما، ولذلك تطلب الحملة من الحكومة تحديد جدول زمني لإعادة فتح الأماكن، واتخاذ إجراءات سريعة من أجل دعم الشركات المتأثرة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على مبيعات التذاكر.