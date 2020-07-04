شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز ينضم لفريق عمل فيلم "موسى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان صبرى فواز، إلى أسرة فيلم "موسى"، حيث بدأ تصوير مشاهده فى أحد قصور منطقة عرابى بالعبور، ويقدم صبرى فواز دور سمير الأشقر، وتدور أحداث الفيلم حول طالب بكلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ثم تطارده السلطة للقبض عليه، وتتوالى الأحداث.

وقد استأنف فريق عمل الفيلم التصوير من فترة قصيرة، لتصوير باقى المشاهد وذلك بعد توقف دام عدة أشهر، بسبب انشغال مخرج العمل المخرج بيتر ميمى بالأعمال الدرامية فى رمضان، حيث قدم مسلسل الاختيار للنجم أمير كراره، وكانت أول مشاهد الاستئناف للنجم إياد نصار بمنطقة جاردن سيتى، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد حاتم، سارة الشامى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، محمد لطفى، صبرى فواز، إشراف فنى وديكور أحمد فايز، مدير تصوير حسين عسر، مخرج منفذ خيرى سالم، منتج فنى محمد نصار، إنتاج مشترك بين شركة سينرجى و شركة نيسينشرى .

يذكر أن الفنان صبرى فواز شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل سكر زيادة، والذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى حول ثلاث سيدات وهم عصمت وكريمة وجميلة، يقعن ضحايا عملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وكان عليهم التعايش مع الوضع الراهن بأن يعيشوا سويا فى نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهم دون الأخرى فى الإستحواذ على الفيلا، المسلسل من بطولة نادية الجندى، سميحة أيوب، نبيله عبيد، هالة فاخر مى الغيطى، طارق عبد العزيز، أميرة هانى، هنادى مهنى، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، محمد الدسوقى، صبرى فواز، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان .