شكرا لقرائتكم خبر عن خالص العزاء للأسرة.. أيمن بهجت قمر ينعي والدة المخرج مجدي أبو عميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، والدة المخرج مجدي أبو عميرة اليوم السبت، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" منذ قليل :"البقاء لله في وفاة والدة المخرج الكبير مجدي ابو عميره البقاء لله وخالص العزاء للأسرة".

وتوفيت ظهر اليوم السبت والدة المخرجان مجدى وشكرى أبو عميرة، السيدة نفيسة حامد الروبى، وسيتم تشييع الجثمان بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بالفيوم.

المخرج الكبير مجدى أبو عميرة واحد من أهم وأبرز مخرجى الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات المهمة منها "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد" و"المال والبنون"، وعرض له مؤخر قبيل شهر رمضان مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.

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أما المخرج القدير شكرى أبو عميرة فهو واحد من أبرز مخرجى ماسبيرو، وقدم العديد من البرامج والسهرات التليفزيونية، وشغل عدة مناصب داخل ماسبيرو منها رئيس التليفزيون المصرى، ثم رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.