شكرا لقرائتكم خبر عن خالص العزاء للأسرة.. أيمن بهجت قمر ينعي والدة المخرج مجدي أبو عميرة والان مع تفاصيل الخبر
وتوفيت ظهر اليوم السبت والدة المخرجان مجدى وشكرى أبو عميرة، السيدة نفيسة حامد الروبى، وسيتم تشييع الجثمان بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بالفيوم.
المخرج الكبير مجدى أبو عميرة واحد من أهم وأبرز مخرجى الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات المهمة منها "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد" و"المال والبنون"، وعرض له مؤخر قبيل شهر رمضان مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.
أما المخرج القدير شكرى أبو عميرة فهو واحد من أبرز مخرجى ماسبيرو، وقدم العديد من البرامج والسهرات التليفزيونية، وشغل عدة مناصب داخل ماسبيرو منها رئيس التليفزيون المصرى، ثم رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر خالص العزاء للأسرة.. أيمن بهجت قمر ينعي والدة المخرج مجدي أبو عميرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.