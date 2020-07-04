شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بعيد ميلاد بوست مالون الـ 25.. تعرف على صافى ثروته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي بوست مالون بعيد ميلاده الـ 25، وقد استطاع مالون أن يكون واحدًا من أهم نجوم الراب في فترة قصيرة، وذلك بفضل موهبته المميزة وتركيزه على إطلاق أعمال فنية مميزة تجعله دائمًا تحت الأضواء.





وبعد سلسلة النجاحات التي حققها بوست مالون خلال السنوات الماضية سواء من خلال الأعمال الغنائية التي يطلقها أو الحفلات الضخمة التي يحييها وسط الآلاف من محبيه، السؤال الذي يشغل بال عشاقه ومتابعيه هو "كم تبلغ ثروة بوست مالون؟"، واليوم احتفالاً بعيد ميلاده نكشف عن ثروته.

نشرت عدد من المواقع العالمية وأبرزها "نات وريث" تقريرا يكشف ثروة بوست مالون التي توضع دائما محط للتساؤل من قبل الكثيرين كنوع من الفضول، وكشف التقرير عن أن ثروة مالون قدرت بـ 20 مليون دولار أمريكي.

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يذكر أن بوست مالون قدم خلال مسيرته الفنية عددًا كبيرًا من الأغنيات التى حققت نجاحا كبيرا بفضل موهبته المميزة، ومن أبرز هذه الأغنيات "Congratulations" و"Psycho" و"White Iverson" و"Circles" و"Saint-Tropez"، وغيرهم.