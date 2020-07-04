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أكرم حسنى مهنئا "شيكو" بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا شيكوسبير العرب.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أكرم حسنى، صديقه الفنان شيكو، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 4 يوليو وأتم من خلاله أربعين عاما، ونشر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، عدة صورة مع شيكو، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا شيكوسبير العرب".

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واحتفل شيكو، بعيد ميلاده، قائلا: "40 سنة من العطاء واللذاذة والتفاهة كل سنة وأنا طيب".

 

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وكان الفنان أحمد فتحى، حرص هو الآخر على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الكوميدى شيكو، على طريقته الخاصة، بنشر صورة لهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. وظهر الثنائى فى الصورة وهما متقاربان للغاية، ومنطقة البطن "الكرش" متلاصقان، وكتب فتحى ساخرا: "كل سنة وانت أتخن من اللى قبلها، حبيب قلب الناس".

 

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من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثانى منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏

 

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مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود وإخراج معتز التونى.

 

 

 

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