شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة تشتري حق عرض "Spencer" عن حياة الأميرة ديانا قبل بدء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد الإعلان عن التحضير لفيلم "Spencer"، الذى سيعرض جزءا من حياة الأميرة الشهيرة ديانا، أكد موقع deadline أن هناك أكثر من 12 دولة من مختلف قارات العالم، تقدموا بطلب مسبق لحجز الفيلم للعرض بدور العرض السينمائى لديهم، قبل حتى أن يبدأ التصوير رسميا.

ووفقًا للتقرير فإن هذه الدول هى المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودولة اتحاد بنلوكس، وسويسرا، وأستراليا، وعدد من الدول من أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية، واليابان.

والفيلم بطولة نجمة سلسلة أفلام "Twilight" كريستين ستيورت و إخراج بابلو لاريان، واشار الموقع ان عملية بيع حقوق عرض الفيلم، تمت خلال فعاليات سوق "كان" لبيع حقوق المرئيات الإفتراضية الأسبوع الماضى.

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ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

وقال مخرج العمل لاراين في تصريحات للموقع إنه عندما تقرر شخصية ألا تكون ملكة، وتقول إنها من الأفضل أن تكون نفسها، فهذا قرار كبير جدا، هذا مثل قصة خرافية لكنها واقعة وحدثت بالفعل".

يذكر أن الأميرة ديانا فارقت الأمير تشارلز فى عام 1992، وتطلقت منه بعد 4 سنوات من ذلك فى خطوة غير مسبوقة للعائلة المالكة البريطانية وتوفيت ديانا عام 1997 فى باريس فى حادث مرورى، وكان عمرها 36 سنة.