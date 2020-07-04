شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجها من الحجر..هيفاء وهبى لـ الخليج 365:"كنت عايزة أتنطط زى الأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيفاء وهبي من أوائل الفنانات الملتزمات بإجراءات الحجر الصحى بالمنزل وبعد اكثر من 75 يوما قررت الخروج من البيت وعن شعورها بعد الخروج بعد هذه المدة الطويلة قالت لـ"الخليج 365" : كنت عايزة أجرى وأتنطط وأطير فى الهوا زي الأطفال كأنى لم أرى الشارع منذ سنوات وركبت عربيتى لأول مرة منذ الحبس المنزلى وقعدت أدور على شوارع فاضية عشان أطير بالعربية.

وأضافت هيفاء خلال حديثها قائلة :"بصراحة رغم الخروج إلا أننى ما زلت ملتزمة بالتعليمات والإجراءات الإحترازية للمحافظة على صحتى وصحة من حولى ولم أهمل فى ذلك.

وتعد هذه المرة هى الأولى التى تبعد فيها هيفاء عن مصر بحسب تصريحها لـ"الخليج 365"، حيث قالت "مصر وأهلها وحشونى جدا فلم أتعود الغياب يطول بهذا الشكل عن بلدى الثانى، وأتمنى أن تزول الغمة بسرعة واستقل أول طيارة لمصر".

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يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وتجسد هيفاء ضمن أحداث مسلسلها "أسود فاتح"، دور "رانيا خطاب"، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت هى شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار