شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرجين مجدى وشكرى أبو عميرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت ظهر اليوم السبت والدة المخرجان الكبيرين مجدى وشكرى أبو عميرة، السيدة نفيسة حامد الروبى، وسيتم تشييع الجثمان بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بالفيوم.
أما المخرج القدير شكرى أبو عميرة فهو واحد من أبرز مخرجى ماسبيرو، وقدم العديد من البرامج والسهرات التليفزيونية، وشغل عدة مناصب داخل ماسبيرو منها رئيس التليفزيون المصرى، ثم رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
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