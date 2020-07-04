شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرجين مجدى وشكرى أبو عميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت ظهر اليوم السبت والدة المخرجان الكبيرين مجدى وشكرى أبو عميرة، السيدة نفيسة حامد الروبى، وسيتم تشييع الجثمان بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بالفيوم.

المخرج الكبير مجدى أبو عميرة واحد من أهم وأبرز مخرجى الدراما التليفزيونية، قدم العديد من المسلسلات المهمة منها "ذئاب الجبل" و"الضوء الشارد" و"المال والبنون"، وعرض له مؤخر قبيل شهر رمضان مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.

أما المخرج القدير شكرى أبو عميرة فهو واحد من أبرز مخرجى ماسبيرو، وقدم العديد من البرامج والسهرات التليفزيونية، وشغل عدة مناصب داخل ماسبيرو منها رئيس التليفزيون المصرى، ثم رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

Advertisements