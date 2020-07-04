المخرج مجدي أبو عميرة يكشف ل"الخليج 365" سبب وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 4 يوليو، والدة المخرج مجدي أبو عميرة.

وأكد المخرج القدير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن والدته وافتها المنية فجر اليوم السبت، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم، عقب صلاة الظهر.

وتابع، أبو عميرة في تصريحاته، أن والدته كانت قد أصيبت بجلطة في المخ عام ٢٠١٧، ثم عاودتها جلطة أخرى منذ أسبوع، لتلبي نداء ربها فجر اليوم.

واستكمل: "منذ إصابة والدتي بهذه الجلطة في ٢٠١٧، وأنا أضع دعاء كان يلازمني دائما عبر هاتفي على الواتس وهو (ربنا يشفي ماما)".

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وأوضح، أنه لن يقام أي عزاء، نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، تجاه وباء كورونا.

المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، لديه ٣ أشقاء هم المخرج شكري أبو عميرة، والدكتورة محبات أبو عميرة، والدكتورة زينب أبو عميرة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، نعت والدة المخرج مجدي أبو عميرة، في بيان صحفي، قائلة : "تنعي نقابة المهن التمثيلية، وفاة والدة كل من المخرج مجدي أبو عميرة – والمخرج شكري أبو عميرة، وحماة المخرجة عبير الليثي وجدة المخرج محمود شكري، البقاء لله".

يذكر أن آخر أعمال المخرج الكبير مجدي أبو عميرة في الدراما، كانت مسلسل "قوت القلوب" بطولة: ماجدة زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، كارولين عزمي، ديانا هشام، وهو من تأليف محمد الحناوي.