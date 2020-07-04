استئناف النشاط المسرحي على مرحلتين.. والخطة تتضمن 30 عرضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على خطة عودة النشاط المسرحي والتي تضم 30 عملا مسرحيا متنوعا في 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

وجاء في البيان الصحفي: "يأتي استئناف العروض على مرحلتين، الأولى تبدأ مساء الأحد ١٢ يوليو الجاري على مسرح (ساحة مركز الهناجر للفنون- المكشوف بالأوبرا)، والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مطلع أغسطس المقبل وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة".

وقال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه تم إعداد مجموعة من العروض المميزة، حيث يقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر، اعتباراً من الخميس 16 يوليو عروض "الليلة الكبيرة" إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "البخيل" إنتاج مسرح الشباب، "كأنك تراه" إنتاج مسرح الطليعة، وخلال شهر أغسطس يتم عرض "رحلة الزمن الجميل" إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "سيد الوقت" إنتاج مسرح الغد، "أحوال شخصية" إنتاج مسرح الشباب .

وتابع أنه سيقام على نفس المسرح من إنتاج مركز الهناجر، عرض "اترك أنفي من فضلك" يومي الأحد والاثنين 26 ، 27 يوليو ، وعرض "محل اللعب" يومي الاثنين والثلاثاء 17 ، 18 أغسطس.

وأوضح، أن المسرح المكشوف بالأوبرا يستضيف عرضين من إنتاج مسرح الطليعة، هما "الطوق والأسورة" اعتبارًا من الأحد 26 يوليو والسيرة الهلامية اعتبارا من الاثنين 10 أغسطس.

وأضاف، أن عروض مبادرة "اضحك.. فكر.. إعرف" على قناة وزارة الثقافة مستمرة، وتتضمن: مسرحيات "مشهور مش مشهور، المقام العالي، العطسة، المغفلة"، إضافة إلى العروض الجديدة التي سوف يتم إنتاجها بداية من يوليو الجاري على أن يتم تقديم عروض الأون لاين بالتناوب بين الإنتاج الجديد وريبرتوار البيت الفني للمسرح، الذي يضم كنوز وتراث الأعمال المسرحية، وأكد الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والقيام بأعمال التعقيم اليومي لدور العرض حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين .

ونوه مختار أن مسرح النافورة بالأوبرا يشهد عرض سينما مصر إنتاج صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وبطولة شباب الدفعة الثانية من طلبة استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني .

وذكر أن المرحلة الثانية من خطة عودة العروض تتم على مدار ثلاثة أيام اسبوعيا بالتناوب بين مسارح البيت الفني للمسرح، وتتضمن مسرحيات: خليك متفائل بالمسرح القومي بطولة سامح حسين وإخراج إسلام إمام ايام الخميس، الجمعة والأحد.

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وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال، عروض "القطط، حواديت الأراجوز، قصاقيص" على مسرح متروبول بالعتبة أيام الخميس، الجمعة والأحد .

أما فرقة مسرح القاهرة للعرائس، فتقدم عروض "فركش لما يكش، محطة مصر، رحلة الزمن الجميل" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الخميس، الجمعة والأحد.

وفرقة مسرح الشباب تقدم عرضي "البخيل" على مسرح أوبرا ملك برمسيس أيام الخميس، الجمعة والأحد، "أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل أيام الخميس، الجمعة والسبت.

فرقة مسرح الغد تقدم عروض "الحادثة، جنة هنا، الثامنة مساء" على خشبة الغد أيام الخميس، الجمعة والسبت.

وفرقة المسرح الحديث تقدم "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام بشارع القصر العيني أيام الخميس، الجمعة والسبت.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عروض "حريم النار، يوم أن قتلوا الغناء، ريسايكل"، بقاعة زكي طليمات ايام الخميس، السبت والاثنين، وعروض "صبايا مخدة الكحل، كأنك تراه، نوح الحمام" بقاعة صلاح عبدالصبور أيام الجمعة، الأحد والأربعاء.

كما تقدم فرقة مسرح الإسكندرية "رحلة سعيدة" على مسرح بيرم التونسي أيام الخميس، الجمعة والسبت، ويستقبل المسرح من 20 أغسطس وحتى 24 أكتوبر المقبلين ملتقى عروض مبادرة المؤلف المصري.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده على مسرح ساحة الهناجر، عروضا لفرق رضا للفنون الشعبية وأنغام الشباب والفرقة القومية للفنون الشعبية، إلى جانب فقرات من عروض السيرك القومي، الذي أطلقت عروضه مع بداية الشهر الجاري، كما يستأنف مسرح البالون عروضه اعتبارا من الأحد 10 يوليو.