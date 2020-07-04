إيرادات الجمعة.. "Bloodshot" الأول و" "The Invisible Manبالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي أمام الجمهور، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استقبلت بعض "السينمات" محبي السينما.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم الجمعة 3 يوليو..

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حافظ فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، على بقائه في المركز الأول، محققًا 56 ألفًا و328 جنيهًا، ويأتي فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، في المرتبة الثانية، بعد تحقيقه 33 ألفا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 16 ألفًا و2 جنيه.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم " The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 15 ألفًا و686 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 14 ألفًا و987 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 11 ألفًا و130 جنيها.

فاز بالمركز السابع جاء فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 9 آلاف و472 جنيها، وفي المركز الثامن يأتي فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 7 آلاف و39 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 6 آلاف و930 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Jumanji" محققًا 5 آلاف و232 جنيهًا.