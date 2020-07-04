"المهن التمثيلية" تنعى والدة المخرج مجدي أبو عميرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن التمثيلية، والدة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت الموافق 4 يوليو.

وكتب عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، منشورًا أعاد نشره الدكتور أشرف زكي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة والدة كل من المخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج شكري أبو عميرة، وحماة المخرجة عبير الليثي وجدة المخرج محمود شكري.. البقاء لله".

جدير بالذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر أعلن خبر الوفاة على فيسبوك، وأعاد مجدي نشر ما كتبه الأول.