- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، وفاة والدة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
وكتب أيمن "البقاء لله في وفاة والدة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة.. البقاء لله وخالص العزاء للأسرة"، وأعاد أبو عميرة نشر ما كتبه أيمن عبر حسابه الشخصي على نفس الموقع، معلقًا "شكرا جزيلا الصديق العزيز أيمن بهجت قمر. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
جدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج مجدي أبو عميرة كان مسلسل "قوت القلوب"، بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، وسهر الصايغ.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة المخرج مجدي أبو عميرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.