وفاة والدة المخرج مجدي أبو عميرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر، وفاة والدة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب أيمن "البقاء لله في وفاة والدة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة.. البقاء لله وخالص العزاء للأسرة"، وأعاد أبو عميرة نشر ما كتبه أيمن عبر حسابه الشخصي على نفس الموقع، معلقًا "شكرا جزيلا الصديق العزيز أيمن بهجت قمر. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

جدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج مجدي أبو عميرة كان مسلسل "قوت القلوب"، بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، وسهر الصايغ.