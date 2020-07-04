بعد تأييد حبسه 15 سنة.. معلومات عن طارق النهري المتهم بأحداث مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهري، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وتم تخفيف الحكم عليه إلى السجن 15 سنة.

ونرصد لكم معلومات عن الفنان طارق النهري، في التقرير التالي :

- عقب الحكم عليه بالمؤبد بأحداث مجلس الوزراء، لأول مرة قبل الحكم الأخير، كتب عبر صفحته على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي".

- كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "طاقة نور" عام ٢٠١٧، وقدم شخصية الخشن والد الدكتورة منة بالعمل.

- اسمه الكامل طارق النهري حازم حسن.

- ممثل ومخرج مصري، من مواليد القاهرة عام ١٩٥٢.

- تخرج في كلية التجارة من جامعة أسيوط، ثم في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام ١٩٨٧.

- حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام ١٩٧٣.

- بدأ حياته ممثلًا في التليفزيون، ثم قام بإخراج مجموعة أغنيات، وعدة أفلام مثل: (الغاضبون)، (لو كان دا حلم).

- كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التليفزيونية، منها: (الأب الثائر) و(الشجعان).

- عمل فى مسرحيات (حظ نواعم) و(الغبي وأنا).

- شارك في عشرات الأعمال، والتي من أبرزها (الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان).

- تم اتهامه بالمشاركة في حرق المجمع العلمي، والحكم عليه بالمؤبد .

- ألقت قوات الأمن القبض عليه في أبريل ٢٠١٢، بسبب تورطه في أحداث مجلس الوزراء عام 2011، وأخلت النيابه سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

- ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملا سلاحًا ناريًا وهو خلف شجرة، وهو ما جعله يخرج مصرحا في مداخلة هاتفية على قناة LTC، قائلا : "أنا عمري ما دخلت أقسام، الاتهامات اللى متوجهالي (كلام فاضي)، وصورتي بالمسدس دي من أيام الإخوان لما ضربوا النار على الناس في الميدان، والمسدس كان مسدس صوت وجريت وراهم وقبضت على ناس منهم وسلمتهم للقوات المسلحة، الناس اللي بتقول قتلت ناس دول اتجننوا في عقلهم".

- أمر النائب العام في يوليو ٢٠١٢، بإحالة 293 متهمًا، بينهم 10 هاربين لمحاكمتهم بالقضية التي اتُهم فيها النهري، إذ أسندت النيابة للمتهمين تهما، مثل: "مقاومة السلطات، الحريق العمد لعدد من المباني، إتلاف وتخريب ممتلكات عامة، تعطيل مرافق عامة، حيازة أسلحة بيضاء، إحراق سيارات تابعة لوزارة الصحة" .

- وفي يونيو 2017، تم القبض عليه وعرضه على نيابة وسط القاهرة، إذ تقرر حينها إعادة إجراء محاكمته بجلسة 7 أغسطس 2017، وحين جاء موعد الجلسة، أمرت محكمة الجنايات بضبطه وإحضاره بعد تغيبه عن حضور جلسات القضية.

- وفي فبراير ٢٠١٩، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الفنان طارق النهري، و9 آخرين، بالسجن المؤبد.

- وفي يوليو ٢٠٢٠، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم منه، وتخفيف الحكم ليكون الحبس ١٥ عاما بدلاً من المؤبد.