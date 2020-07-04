دون ذكر اسمه.. كاملة أبو ذكري تنتقد تصريحات يوسف الشريف الأخيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
علقت المخرجة كاملة أبو ذكري، على تصريحات الفنان يوسف الشريف والتي جاءت ضمن استضافته في برنامج مساء DMC، قبل أيام، وكشف خلالها عن رفضه تقديم المشاهد الجريئة أو الساخنة.
وكتبت كاملة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، دون ذكر اسم يوسف "لما يبقي في مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته، والمخرج يقوله حتمسكها وتشدها علشان تبعدها عن طلقة الرصاص، يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها علشان هو ما بيلمسش الستات.. هي دي بقى المشاهد الساخنه إلي حضرتك بتتكلم عنها".
وتابعت "ولما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه، ده إسمه دين جديد ولا إيه؟، بالنسبه ليا ده إسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة، واستغلال أطهر شيء في الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات".
وأضافت كاملة موجهة له نصيحة "عايز ترضي ربنا في شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه، تبقى عايز ترضي ضميرك وتقول في شغلك كلمة حق، يمكن تبقى سبب إن ناسك يعيشوا أحسن، والمجاهرة بالصلاة واستغلالها ده محرم في دينك".
جدير بالذكر أن تصريحات يوسف الشريف عن اشتراطه في عقود أعماله الفنية ألا يقدم مشاهد ساخنة، أثارت جدلا في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أيدها البعض، وانتقدها البعض الآخر.
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