"جعلتنا نفخر باستمرار".. إليسا تهنئ إيلي صعب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، بعيد ميلاده.

ونشرت إليسا صورك لها مع إيلي عبر حسابها على تويتر، وعلقت "عيد ميلاد سعيد إيلي صعب، ربما واحد من الأشخاص القلائل الذين صوروا فقط ما هو جميل عن بلدي، جعلتنا نفخر باستمرار . نحن نحبك على من أنت عليه".

وكانت إليسا، حددت في وقت سابق موعد طرح ألبومها الجديد بعد تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا، ليكون الموعد النهائي له في عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن إليسا، قالت في وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوي على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقي باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها، كما حدث في ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبونىي"، وأنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار، منهم: عادل حقي، محمد رحيم، نادر عبدالله، بهاء الدين، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد.