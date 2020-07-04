بعد إصابة شقيقتها بـ"كورونا".. منة بدر تيسير: "أختي بتتعافى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة منة بدر تيسير، أن شقيقتها "مريم" والتي تعمل مذيعة، تتعافى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت منة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، تعليقًا على ما كتبته شقيقتها بشأن تجربة إصابتها بالفيروس: "اختي بتتعافى من الكورونا واللهم لك الحمد والشكر. وربنا يشفي كل مريض ويشفي انكل رشاد بإذن الله".

وتابعت "الفترة دي كانت صعبة قوي علينا وربنا لطف بينا، ربنا يكمل شفاكم على خير.. حبيبتي ألف سلامة يا أحلى قلب في الدنيا".

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كانت مريم كتبت "البوست ده الهدف منه إن الناس لا تستهين بالوباء ده، لإنه ملوش كبير، كل الناس اللي حواليا عارفين ان انا كنت ملتزمة تماما بعدم النزول حتى شغلي مكنتش بنزله؛ خوفا اني أكون سبب في نقل أي عدوى لأي فرد من أهلي، لأني أعيش في مبنى واحد مع أهل زوجي، ومنهم كبار سن وهناك وضع صحي خاص بحمايا.. وبالرغم من كده قدر الله وما شاء فعل".

وتابعت "أصيبت الفيلا كلها بالكورونا بجميع درجاتها وأنا كنت آخر المصابين.. وده لاننا قفلنا على نفسنا فكنا بنسند وبنساعد بعض وبننقل حالات للمستشفى واحنا متصالحين مع النتيجة. أصعب شهر ممكن يعدي على عيلة كاملة من 4 حالات حرجة في المستشفى وحالات عزل منزلي، الحمد لله بكرمه أنا ومعظم الحالات في طريقنا للتعافي ولكن لازال حمايا الغالي في العناية المشددة وده سبب تاني لكتابه البوست".

وطلبت مريم الدعاء لحماها أن يرده الله سالم لهم، ويكمل شفائه على خير، داعية الله أن يحفظ الجميع من هذا الوباء.