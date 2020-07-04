تراند اليوم : بعد واقعة الجامعة الأمريكية.. فنانة مصرية تعترف: أتعرض للتحرش يوميا

شنت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، هجومًا حادًا على الشاب المصري أحمد بسام زكي الذي تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر توجيه اتهامات له من جانب 50 فتاة بالتعدي عليهن بالقول والفعل وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه وسط اتهامات أخرى بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأكدت رانيا يوسف أنها تتعرض للتحرش اللفظي يوميًا عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية وحتى وصل الأمر إلى الرسائل الواردة إليها عبر البريد الإلكتروني.

وقامت يوسف برواية تجاربها مع التحرش اللفظي، فكتبت في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام: "نعم تعرضت للتحرش"، مضيفة: "كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان".

وتطرقت الممثلة المصرية إلى واقعة متحرش الجامعة الأمريكية الذي قام بالتحرش بما يقارب الـ 100 فتاة، قائلة: "حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاه ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

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وتابعت رانيا يوسف: "أنا اواجه التحرش اللفظي يوميًا عبر منصات حساباتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها والمواصلات وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير ولا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفه لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

وطالبت رانيا يوسف بإقرار قانون رادع للتحرش بكل أنواعه بشكل سريع في مصر، مضيفة: "خاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا".

كما دعت رانيا يوسف جميع النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي إلى المواجهة بالإبلاغ عن المتحرش، إذ اختتمت حديثها بقولها: "ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".