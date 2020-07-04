نشر الفنان مصطفى قمر صورة برفقة مجموعة من نجوم التسعينات "هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تضمنت الصور العمل الغنائي الذي يجمعهم سوياً، أعلن قمر عن موعد طرحها قائلاً:"انتظروا المفاجآة الكبيرة خلال 15 يوم" يحمل العمل إسم "زحمة الأيام" من كلمات الراحل :سامح العجمي، ألحان الراحل:أشرف Advertisements سالم، توزيع:نديم الشاعري، وكان قد أعلنوا عنها في وقت سابق عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، سيكون العمل إهداء لروح العجمي وسالم ، ورسالة شكر لما قدموه من أعمال فنية راقية طوال مسيرتهم. سالم، توزيع:نديم الشاعري، وكان قد أعلنوا عنها في وقت سابق عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، سيكون العمل إهداء لروح العجمي وسالم ، ورسالة شكر لما قدموه من أعمال فنية راقية طوال مسيرتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يعلن عن موعد طرح "زحمة الأيام "مع نجوم التسعينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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