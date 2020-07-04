إياد نصار يشعل السوشيال ميديا باقتراح لمعاقبة المتحرش

اشعل النجم إياد نصار السوشيال ميديا عقب اقتراحه أن يتم معاملة المتحرش كمريض نفسي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "نصار" عبر صفحته قائلا: "بقترح أن التحرش يخرج من منطقة

الجناية ويعامل معاملة الأمراض النفسية الخطيرة التي تستدعى يتحط المتحرش في مستشفى الأمراض العقلية ويخضع لعلاج شديد شديد جدا".

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وتابع: "(أصله ده إنسان مش فاهم إن العلاقة

بتحصل بموافقة الطرفين.. ده شخص عنده خلل في دماغه).. فالأهل ممكن تقبل أن ابنها يكون متحرش وخارج من السجن.. (شب وطايش- مع ابتسامة غبية)".

واختتم النجم إياد نصار حديثه قائلا :"بس مش هتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج.. بكدة كل واحد هيعرف يربي ابنه أنه مايطلعش مجنون".