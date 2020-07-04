فن ومشاهير

إياد نصار يشعل السوشيال ميديا باقتراح لمعاقبة المتحرش

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اشعل النجم إياد نصار السوشيال ميديا عقب اقتراحه أن يتم معاملة المتحرش كمريض نفسي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". 

 

وكتب "نصار" عبر صفحته قائلا: "بقترح أن يخرج من منطقة

الجناية ويعامل معاملة الأمراض النفسية الخطيرة التي تستدعى يتحط المتحرش في مستشفى الأمراض العقلية ويخضع لعلاج شديد شديد جدا". 

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وتابع: "(أصله ده إنسان مش فاهم إن العلاقة

بتحصل بموافقة الطرفين.. ده شخص عنده خلل في دماغه).. فالأهل ممكن تقبل أن ابنها يكون متحرش وخارج من السجن.. (شب وطايش- مع ابتسامة غبية)".

 

واختتم النجم إياد نصار حديثه قائلا :"بس مش هتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج.. بكدة كل واحد هيعرف يربي ابنه أنه مايطلعش مجنون".

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