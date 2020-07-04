في يومها الثالث..أغنية كارول سماحة Bon Voyage تقترب من المليون الثاني على "يوتيوب"

اقتربت الفنانة كارول سماحة من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، بأغنيتها الجديدة "Bon Voyage"، والتي طرحتها منذ 3 أيام على موقع الفيديوهات الرسمي "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

شارك في الكليب من الجانب التمثيلي بجانب كارول الفنان والإعلامي باسل أزارو، الفنانة أميرة الشريف، ومن إخراج: بتول عرفة، وتم تصويره بالرغم من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، مع اتباع جميع قواعد السلامة والتعقيم.

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حصلت كارول على ردود فعل إيجابية حول

الكليب لفكرته الجديدة التي تقدمها فيه،وأدائها التمثيلي المتميز، والتجديد في الكلمات والموسيقى.

يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: إسلام زكي.

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