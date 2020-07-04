وفاة والدة المخرج مجدي أبو عميرة

أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن وفاة والدة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
ونعى أيمن والدته قائلاً:"البقاء لله في وفاة والدة المخرجالكبير مجدي ابو عميره البقاء لله وخالص العزاء للأسره".
وكانت أحدث الأعمال الإخراجية لأبو عميرة هو مسلسل قوت القلوب الذي يضم مجموعة مميزة من نجوم الدراما
شارك أيمن في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال تأليفه لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام والفنانة دلال عبد العزيز، الذي حصل على قبول جماهيري كبير، وحقق نسبة مشاهدة عاليه طوال فترة عرضه.
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