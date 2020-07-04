ردود أفعال إيجابية لأغنية "بياعة" لـ تامر عاشور.. والجمهورمش بنحبه من فراغ

بعد طرح أغنيته الجديدة" بياعة"، شغل الفنان تامر عاشور أحاديث معجبيه ومتابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

حصلت الأغنية على ردود فعل إيجابية من جمهوره، وعبّروا عن انتظارهم لأغاني الألبوم كاملة، خاصة بعد اعلانه رسمياً عن اقتراب طرح ألبومه الجديد، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

علّق جمهور تامر على الاغنية بتغريداتهم القصيرة كالتالي:

علقت رناء على الأغنية مازحة :"في الحقيقة أنا مش قادرة أحدد مشاعر تامر عاشور في الأغنية الجديدة دي يعني هي بياعة ولا بتحبها، ماتنطق يابني"

وعلق عبده قائلاً:"أغنية تامر عاشور الجديدة بياعة بس جامدة الصراحة"

وعلق عدي قائلاً:"هتعمل فينا ايه تاني ياباشا، حاسس ان في دمار

جاي ورا الأغنية دي، خد بالك أنا مفركش وجاهز".

وكتب مصطفى عن الأغنية قائلاً:" بياعة عظيمة"

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وعلقت سارة على الأغنية قائلة:" تامر عاشور بيقول كلام جميل أوي في الأغنية الجديدة وبعدين يقولك بياعة طب ليه كده"، وبعضهم أضاف بعض التعبيرات السينمائية المضحكة كرد فعل على الأاغنية وموضوعها.

وأعجبت هبة بالأغنية قائلة:"تامر عاشور بيعمل عظمة دايما مش بحبه من فراغ" الأغنية تحفة، وأضافت سارة قائلة:"تامر عاشور باديء أغاني السيزون سخن وأولها بياعة، هتعمل فينا ايه ياتامورة".

وتسائلت إسراء قائلة:"الواحد مش عارف هو تامر عاشور بيحب

واحدة بياعة وباعته أكتر من مرة ولا هي نجمة في السما عالية وضحكتها مالية عليه الدنيا"

وعبرت "ماهي" عن اعجابها بالاغنية قائلة:"تامر عاشور منزل أغنية جديدة اسمها بياعة حلوة اوي"

يذكر أن "بياعة" من ألحان تامر عاشور، توزيع:خالد عز، وهي أول تعاون غنائي بين تركي وعاشور، وذلك بعد إعلان الأخير عن طرح ألبومه الجديد من خلال حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن تامر طرح ألبوم"أيام" خلال شهر مارس من العام الماضي، وضم 12 أغنية منها "ماتختلفيش، قولوله سماح، من غير ما أحكيلك ده حكاية، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية"، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

حصل الألبوم على عدد كبير من المشاهدات عند طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونجح جماهيرياً خصوصًا في حفلات عاشور التي أقامها بعد طرح الألبوم.