مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى القدير محمود جمعة

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسي الفنان محمود جمعة الذي قدم مسيرة فنية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع.

وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة وتسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح

جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

ويشار إلي أن كان تعرض الفنان الكبير إلي وعكة صحية منذ أيام نقل على إثرها إلي مستشفى بنها الجامعي، وذلك بعد دخوله في غيبوبة.

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‬يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة

الدرامية مسلسل "قوت القلوب"، ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

وتدور أحداثه حول تعمل قوت كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.