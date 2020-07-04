حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الفنان شيكو بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
هنأه أكرم بإهدائه لقب جديد قائلاً: "كل سنة وأنت طيب ياشيكو سبير العرب، ونشر أكرمصورة جمعتهما سوياً.
وشارك العديد من نجوم الفن في تهنئة شيكو بعيد ميلاده أمس، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص شيكو على متابعةالتهاني والمعايدات.
يذكر أن أكرم قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسله الكوميدي "رجالة البيت" بمشاركة الفنان أحمد فهمي ومجموعة بارزة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: "بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، دينا محسن "ويزو"، محمد جمعة، لطفي لبيب"، من تأليف: أيمن وتار، إخراج: أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني لـ شيكو: شيكوسبير العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.