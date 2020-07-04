أكرم حسني لـ شيكو: شيكوسبير العرب

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الفنان شيكو بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هنأه أكرم بإهدائه لقب جديد قائلاً: "كل سنة وأنت طيب ياشيكو سبير العرب، ونشر أكرم

صورة جمعتهما سوياً.

وشارك العديد من نجوم الفن في تهنئة شيكو بعيد ميلاده أمس، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص شيكو على متابعة

التهاني والمعايدات.

يذكر أن أكرم قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسله الكوميدي "رجالة البيت" بمشاركة الفنان أحمد فهمي ومجموعة بارزة من نجوم الكوميديا، أبرزهم: "بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، دينا محسن "ويزو"، محمد جمعة، لطفي لبيب"، من تأليف: أيمن وتار، إخراج: أحمد الجندي.