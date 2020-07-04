مجدي صبحي يوجه رسالة حب للإعلامية هويدا فتحي

وجه الفنان القدير مجدي صبحي رسالة حب للإعلامية هويدا فتحي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلا: "الإعلامية الكبيرة المحترمة..ذات التاريخ الإعلامي المميز د. هويدا فتحى، كان لقائي المميز معها بمبني التليفزيون المصري لتسجيل حلقة من برنامجها المميز أوراق علي الهواء".
وتابع: "هذا البرنامج الذي استمر أكثر من 25 عاما
وأضاف: "وتسترسل معه في الحوار بذكاء شديد وتأخذ منه وتعطيه من أسئلة منظمةفي غاية الاحترام والإبداع، لأن الإعلام إبداع مغلف بثقافة راقية هذه هي د. هويدا فتحى التي رأيت فيها زمن الإعلام الجميل وهي خليط من إعلاميات الزمن الجميل منهم، ليلي رستم، أماني ناشد، سامية الأتربي.. وغيرهم من محترمات هذا الزمن".
واختتم حديثه قائلا : "ومن جمال حوار الحلقة قررت د. هويدا فتحى ومخرج الحلقة المتألق أن تكون هذه الحلقة حلقتين تذاع علي أسبوعين.. شكرا لكي سيدتي وشكرا لمخرج البرنامج، لاحترامكم لضيفكم ولجمهور مصر العظيم".
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