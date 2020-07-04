المخرجة كاملة أبو ذكري عن تصريحات يوسف الشريف: دعاية مبتذلة

مازالت أصداء تصريحات الفنان يوسف الشريف برفضه لملامسة زملاءه الفنانات في عمله الفني مستمرة، حيث علقت المخرجة كاملة أبو ذكري على ما أوضحه الشريف في لقائه التلفزيوني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

استنكرت كاملة تصريحات الشريف قائلة: "لما يبقي في مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته، والمخرج يقوله حتمسكها وتشدها علشان تبعدها عن طلقة الرصاص، يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها، علشان هو ما بيلمسش الستات، هي دي بقي المشاهد الساخنة إلي حضرتك بتتكلم عنها؟، و لما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه، ده اسمه دين جديد ولا إيه؟؟؟؟؟".

وتابعت قائلة: "بالنسبة ليه ده اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة، واستغلال أطهر شيء في الوجود، لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات، عايز ترضي ربنا في شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه، تبقي عايز ترضي ضميرك وتقول في شغلك كلمة حق، يمكن تبقي سبب إن ناسك يعيشوا أحسن، والمجاهرة بالصلاة واستغلالها ده محرم في دينك".

تباينت آراء متابعيها بين مؤيد ومعارض عبر تعليقاتهم على ما نشرته، حيث أيّد البعض رأيها على النحو التالي:

أيدت "إيمان لطفي" رأيها قائلة :"بختلف معاكي في الآراء كتير، لكن هنا بصراحة أحسنتي يمكن تكوني الوحيدة اللي وصفت الموضوع من الزاوية الصح برافو".

وعلقت "شاهيناز صيام" قائلة:" الله عليكي أحسنت القول والتوضيح فعلا مخرجة مثقفة وواعية لأهمية الفن وتأثيره في المجتمع".

وكتب "عمر عصام" عن رأيها: "أنا معاكي إن الدين ده شيء داخلي والإعلان عنه غير مرغوب فيه، أنا متفق معاكي في ده 100%".

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وأخذت التعليقات المعارضة حيز ليس بالقليل على منشورها كالآتي:

عارضتها "سمر شاهين" قائلة: "ممثل متميز بأعماله وناجح دون أدني شك وفي كلامه قال أنا مش بازايد علي زمايلي بيقدروا يعملوا اللي أنا باعمله من غير كتابة عقود يعني منتهي الاحترام وبيقدم فن هادف وله قيمه من غير أي تجاوز والناس بتحبه إيه اللي مضايقك وفين رأيك

في ممارسات غلط وحرام بتحصل في المجتمع وعلي فكرة هو مش بيتكلم عن دين جديد إحنا اللي بعدنا عن الدين ومبقناش لنا صله بالدين غير شهادة الميلاد وده تحت مفهوم الحرية والإبداع قمة الهزل".

وعلق "جلال أيمن" على رأيها قائلاً:"سؤال معلش مع كامل احترامي لحضرتك هو حضرتك على أي أساس بتقولي الكلام ده ؟؟ واضح إن حضرتك مشوفتيش اللقاء كويس هو كل اللي يوسف الشريف قاله إنه مش حابب يكون في أعماله مشاهد ساخنة إنما موضوع التلامس ده متحرف فيه من المواقع اللي نزلت الخبر فياريت حضرتك تتأكدي من الكلام كويس قبل ما حضرتك تنزلي بوست وتهاجمي شخص علشان كلام ملوش أي أساس من الصحة".

وعارض "عبد الرحمن" قائلاً: "ليه ياكاملة ده أنا كنت بحبك"، وأضافت "أميرة عبد الحي": يوسف الشريف قال مشاهد ساخنة ودي حريته الشخصية، وجمهوره بيبحه على كده أنتو زعلانين ليه؟خليكوا أنتو مع غيره هو مش محتاج تقييم منكم".

يذكر أن كاملة أبو ذكري قد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال إخراجها لمسلسل "بـ100 وش"، من بطولة "نيللي كريم آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، ومن تأليف:أحمد وائل، عمرو الدالي"، وحصد نجاح جماهيري كبير ومتابعة ضخمة من مشاهدي الموسم الرمضاني، وحصل على إشادة من الجمهور والنقاد.