المغربية ''سليمة سنوسي'' تطلق عملين غنائيين جديدين



رغم فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، أطلقت الفنانة المغربية سليمة سنوسي، عملين غنائيين، وهما كليب ''هاد زمان''، من كلمات وألحان عمر الكسكاسي وتوزيع وميكساج وليد الفاضيلي في حين أشرف على إخراج فيديو كليب معاد الفتح، وتحكي سليمة من خلال الأغنية خيبة الأمل والجراح التي من الممكن أن يتركها غدر وخيانة الصديقات لبعضهن البعض .

كما أطلقت سليمة سنوسي أغنية ثانية وهي ''نتا عمري'' من كلمات وألحان عمر الكسكاسي، وتوزيع وليد الفاضيلي، وأرت وورك أيوب البورقادي، وإنتاج زوجها جمال سنوسي، الذي أهدته هذه الأغنية عربون محبة وامتنان لما يقدمه لها من تضحيات حيث يعتبر زوجها أول من آمن بموهبتها التي حرص على دعمها واختار أن يشرف على إنتاج مجموعة أعمالها.

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وكانت سليمة سنوسي المقيمة بالديار الاسبانية، قد بدأت مشوارها الفني في 2012، حيث طرحت حوالي 8 أعمال فنية على قناتها الرسمية على اليوتوب، حيث ستواصل إصدار مجموعة من الأعمال والتي أكدت أنها ستكون مفاجأة للجمهور.