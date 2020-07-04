اليكم القرار النهائي حول الجزء الثاني من مسلسل “بـ100وش”

أكد المنتج جمال العدل إنه تم إلغاء فكرة قيام شركة الانتاج بتصوير جزء ثانٍ من مسلسل “بـ100 وش”، وذلك لوجود أفكار أخرى سيتم تنفيذها.

وقال “العدل” في تصريح خاص لـ “اليوم السابع “إنه تم إلغاء فكرة الجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش”، على الأقل في الموسم الجديد 2021 وذلك لوجود أفكار أخرى سيتم تنفيذها.

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وكانت نيللي كريم قد حققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “بـ 100 وش”، حيث شاركها في البطولة كل من آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي وغيرهم. تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.

وبالتزامن مع الغاء فكرة الجزء الثاني من “بـ100وش” بدأت “كريم” في عقد جلسات عمل مع المنتج جمال العدل لبحث فكرة مسلسلها الجديد الذي تخوض به السباق الرمضاني 2021، لكنها لم تحسم أمرها حول الفكرة التي قد تقدمها في رمضان 2021، لكنها استقرت على المخرج ماندو العدل ليوقع العمل في تعاونٍ ثانٍ بينهما بعد مسلسل “لأعلى سعر”.

نذكر ان “كريم” كانت قد احتفلت بعد انتهاء شهر رمضان 2020 بخطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، بحضور أقتصر على العائلتين فقط وذلك بعيدًا عن التجمعات مراعاة لإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل وزارة الصحة، للحدّ من تفشي فيروس كورونا، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف.