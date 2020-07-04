جمهور سميرة سعيد يردّ على تصريحات سالم الهندي المستفزة ضدها

بعدما عاتب جمهور النجمة المغربية سميرة سعيد شركة روتانا بسبب التقصير الذي مارسته على فنانتهم، حيث لم تهتم الشركة جيداً بألبومها الأخير “عايزة أعيش”، ما ادى الى عدم تجديد العقد بينهما.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي انه لم يحصل تقصير من قبل الشركة التي قامت بواجباتها. وأضاف “سميرة فنانة كبيرة وشهادته مجروحة فيها ولكن الواضح ان الأسواق لم تكن ملائمة ان تحقق نجاحاً بالأعمال التي طرحتها ولكن هذا لا يمنع أنها فنانة كبيرة وناجحة. وختم قائلاً: “انشالله الباب مفتوح مش مسكر”.

Advertisements

تصريح “الهندي” لم يمر مرور الكرام، حيث قام جمهور “سعيد” بإهدائها فيديو تضمن حفلات سميرة سعيد الناجحة وتفاعل الجمهور مع أغنيات الألبوم بالتزامن مع طرحه.

سميرة سعيد التزمت الصمت منذ تصريحات “الهندي” ولكنها ردّت بطريقة غير مباشرة عليه وذلك بعدما شكرت “الفانز” على إرسالهم مقتطفات من آخر ألبوماتها “عايزة أعيش” وقالت: “دائماً بتسعدوني بحُبكم.. Love you all إنتظروني قريبأص”.

نذكر أن ألبوم “عايزة أعيش”، إنتاج وتوزيع شركة روتانا، يحتوي على أعمال غنائية عديدة، تحمل توقيع أسماء لامعة في مجالات التأليف والتلحين والتوزيع، إذ يشمل ١٢ أغنية مميزة ومنوعة، تم اطلاقه في عام 2015.