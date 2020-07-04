باسم مغنية يصف هؤلاء بالممثلين في فيلم درامي طويل

انتقد النجم اللبناني باسم مغنية تجار المواد الغذائية في لبنان خاصة بعدما رفعوا الأسعار بشكل كبير جداً دون رحمة أو شفقة، بالاضافة الى اختلاف اسعارها بين محل وآخر.

ووصف “مغنية” التجار بالممثلين في فيلم درامي طويل وقال: “تجار السلع والمواد الغذائية والسوبرماركت هم ممثلين في فيلم درامي تراجيدي طويل“.

تفاعل عدد من المتابعين مع تعليق باسم مغنية لان الشعب اللبناني بأكمله يعاني من هذه الأزمة، وهناك من علّق قائلاً: “للأسف التجار يربحون اضعافاً ورواتب الموظفين لا زالت كما هي، وكل واحد يضع السعر على سعر الدولار الذي يريده ومنهم من يحتكرون البضائع”.

نذكر أن باسم مغنية كان قد تصدر العناوين في الأيام الماضية بعدما ردّ بعنف على الممثل السوري معتصم النهار على خلفية جواب الأخير على سؤال حول لماذا الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ ليُجاوب ان السبب الأول هو ان السوق يحكم، وثانياً بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي.

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